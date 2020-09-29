Ю. Бездудный проверил готовность центра «Точка роста» в школе № 1 Нарьян-Мара

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 29.09.2020

Губернатор Ненецкого округа изучил возможности гуманитарного и цифрового образования, появившиеся у ненецких школьников с открытием «Точки роста».

Центр «Точка роста» выполнен в красно-белых цветах. Это кворинговое пространство, где одновременно находятся люди с разной занятостью. Школьники смогут отдыхать, готовится к урокам, играть в шахматы. Здесь будут проходить уроки ОБЖ, для чего закуплены тренажеры-манекены с разными программами.

Также здесь можно заниматься робототехникой, конструированием ЛНГО, 3D-моделированием, печатью, развивать навыки в медиа сфере. Здесь будут проходить уроки технологии и информатики.

Сегодня 80 субъектов РФ, в том числе НАО, примет участие в марафоне открытия подобных центров образования «Точка роста». В округе центры откроют на базе  школ №1, №3, №5 Нарьян-Мара, школы п. Индига. К 2024 г. в России появятся 16 тыс. центров «Точка роста».

Главная цель центров «Точка роста» - обеспечение доступа к качественным образовательным программам, независимо от места проживания, развитие школ в селах и малых городах.





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