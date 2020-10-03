В Ненецком округе стартовал учебный год в Яндекс.Лицее
Открытие учебного года прошло в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Ученикам вручили сертификаты об освоении программы, новичкам рассказали, что ожидать далее в проекте.
Яндекс.Лицей – очные бесплатные курсы по программированию для учеников 8-9 классов. Их проводит крупнейшая IT-компания России.
На первый курс зачислено 17 человек с наилучшими результатами по итогам собеседования. 17 человек продолжат обучение на 2-м курсе.
Сейчас знания, навыки устаревают быстро, поэтому становятся актуальными проектное управление, системное мышление, умение разбираться в ИТ, цифровая компетентность. Цифровая культура - часть повседневной культуры, поэтому задача повышения качества образовательных услуг стала основополагающей для учреждений образования НАО.
Занятия в Яндекс.Лицее начались вчера на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Их будут вести сертифицированные преподаватели, прошедшие сито конкурсного отбора и курсы повышения квалификации.
Обучение длится 2 года. В первый студенты изучают Python, второй посвящен основам промпрограммирования.
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