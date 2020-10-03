В Ненецком округе стартовал учебный год в Яндекс.Лицее

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 03.10.2020

Открытие учебного года прошло в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Ученикам вручили сертификаты об освоении программы, новичкам рассказали, что ожидать далее в проекте.

Яндекс.Лицей – очные бесплатные курсы по программированию для учеников 8-9 классов. Их проводит крупнейшая IT-компания России.

На первый курс зачислено 17 человек с наилучшими результатами по итогам собеседования. 17 человек продолжат обучение на 2-м курсе.

Сейчас знания, навыки устаревают быстро, поэтому становятся актуальными  проектное управление, системное мышление, умение разбираться в ИТ, цифровая компетентность. Цифровая культура - часть повседневной культуры, поэтому задача повышения качества образовательных услуг стала основополагающей для учреждений образования НАО.

Занятия в Яндекс.Лицее начались вчера на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Их будут вести сертифицированные преподаватели, прошедшие сито конкурсного отбора и курсы повышения квалификации.

Обучение длится 2 года. В первый студенты изучают Python, второй посвящен основам промпрограммирования.





Рекомендуем по теме:

Первый учебный год Яндекс.Лицей в НАО завершен

Завтра завершается набор в "Яндекс.Лицей" в НАО

Школьникам НАО рассказали о кибербуллинге

О "Яндекс.Лицее" расскажут в НАЭТ

В Ненецкий аграрно-экономическом техникуме проходят курсы повышения квалификации педагогов

Конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу 22 апреля


Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

ЦВК Воркуты перешла на газ

А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Школьные лесничества Коми соберутся на обучающем форуме

Учителей НАО приглашают во Всероссийский экспертный педсовет

В Заполярье обсудили смену торговой сети «Евророс» на «Магнит»

В Коми открыли школу на 1200 мест
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета