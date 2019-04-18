Жители НАО могут бесплатно обучиться на ветеринара или повара

Проект Союза «Молодые профессионалы» и Министерства просвещения направил на профобучение и дополнительное профобразование людей, пострадавших от коронавирусной инфекции.



Обучиться новой профессии могут граждане, которые ищут работу, но не могут ее найти по своей специальности, выпускники образовательных учреждений, люди, находящиеся под риском увольнения. Региональный оператор проекта в округе - Ненецкий аграрно-экономический техникум им. В. Волкова.



Процесс обучения налажен в очной форме на территории техникума на базе площадки WorldSkills по направлениям «Поварское дело», «Ветеринария». Курсы занимает 1,5 месяцев. После итогового экзамена слушатели получат документ о квалификации, паспорт профессионала в своей компетенции.



Количество мест ограничено, так как для НАО квота всего 20 человек. Слушателей набирают из числа тех, чья профессия хоть немного приближена в данным компетенциям.



Напомним, что обучение людей, пострадавших от коронавируса, проходит по всей России. Программа бесплатного обучения и получения дополнительных навыков рассчитана до конца года.