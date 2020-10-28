Военный отрицают большой % заболевших ковидом в президентском училище Петрозаводска

Информация о вспышке COVID-19 в училище появилась накануне. Сейчас в кадетском корпусе 42 заболевших коронавирусом, 8 из них госпитализированы. Это данные прошлой недели, а точные данные обещают предоставить в ближайшее время.



Но в приватных разговорах не на камеру педагоги училища рассказывают о большом количестве заболевших воспитанников, но насколько их много, никто не говорит. Официально руководство училища отказывается предоставлять информацию. Но многие учебные заведения города число заболевших учеников не скрывают.



Пресс-служба ЗВО опубликовала документ, согласно которому в училище госпитализировано всего 11 человек, а у ряда воспитанников обнаружен коронавирус. Изолировать пришлось и тех, кто контактировал с зараженными. Необходимые карантинные меры приняты - все помещения продезинфицированы. Ситуация в училище находится под контролем.