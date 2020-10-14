1 тыс. обеззараживателей воздуха купили для школ Карелии
В образовательные учреждения закуплено 3 тыс. л. дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки, 3 тыс. л. кожных антисептиков, 30 тыс. масок и перчаток.
1100 рециркуляторов и ламп предназначены для обеззараживания воздуха в школах. Часть их уже используются в школах.
На закупки из бюджета республики выделено 30 млн руб., 4,6 млн руб. к этой сумме добавили муниципалитеты.
Власти Карелии отмечают, что и далее для школ антисептики, другие обеззараживающие средства, термометры будут закупаться. Санитайзеры обязательно должны быть в школах в нескольких местах: на входах в здание, в пищеблоки, в туалеты.
Все средства будут распределены между школами Министерством образования региона, которое призывает относиться ответственно к правильному использованию, а именно: влажную уборку в посещения проводить несколько раз в день, каждый несколько часов протирать перила и дверные ручки. Перчатки одноразовые, поэтому не предусматривается их повторное использование. То же самое касается и масок.
Рекомендуем по теме:
Кубенскую СШ им. А. Клубова в Вологодском районе посетила замначальника Департамента образования Л. Проничева
Дочерняя компания банка «Россия» открыла новый отель «Точка на карте» в Карелии
В Белозерске готовятся реконструировать набережную
Общественная приемная депутата Госсовета Коми М. Шугалея начала работу в Коми
Вторую спортплощадку с начала учебного года открыли у вологодской школы № 13
Сыктывкарский спортсмен пройдет пешком береговую линию Крыма
Вологодская филармония открыла сезон в Международный день музыки
В Мурманской области появится культурный хаб «Контейнер Холл»