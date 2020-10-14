1 тыс. обеззараживателей воздуха купили для школ Карелии

Республика Карелия >> Образование >> 03.11.2020

В образовательные учреждения закуплено 3 тыс. л. дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки, 3 тыс. л. кожных антисептиков, 30 тыс. масок и перчаток.

1100 рециркуляторов и ламп предназначены для обеззараживания воздуха в школах. Часть их уже используются в школах.

На закупки из бюджета республики выделено 30 млн руб., 4,6 млн руб. к этой сумме добавили муниципалитеты.

Власти Карелии отмечают, что и далее для школ антисептики, другие обеззараживающие средства, термометры будут закупаться. Санитайзеры обязательно должны быть в школах в нескольких местах: на входах в здание, в пищеблоки, в туалеты.

Все средства будут распределены между школами Министерством образования региона, которое призывает относиться ответственно к правильному использованию, а именно: влажную уборку в посещения проводить несколько раз в день, каждый несколько часов протирать перила и дверные ручки. Перчатки одноразовые, поэтому не предусматривается их повторное использование. То же самое касается и масок.





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