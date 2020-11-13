Большой этнографический диктант написали 1075 жителей округа

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 13.11.2020

Участниками международной акции в этом году стали 1,7 млн россиян и представителей 123 стран. Акция проходила онлайн. Ее участникам предлагалось пройти 30 вопросов теста, 20 общих и 10 уникальных для региона. Жители округа отвечали на вопросы о происхождении топонимов, истории края, произведениях ненецких писателей.

Акция ежегодная, желающих написать диктант всегда достаточно, что говорит об интересе людей к теме экологии и истории округа.
На прохождение теста выделялось 45 минут, за которые можно было набрать 100 баллов. Участники за прохождение Диктанта получили сертификаты. Если сертификат не был загружен сразу после теста, это можно сделать на официальном сайте акции, введя e-mail. Сертификат вышлют на электронную почту.

В 2019 г. Большой этнографический диктант писали 976 человек из НАО. Организаторами этнографического диктанта стали ФА по делам национальностей, Министерство нацполитики Удмуртской Республики, а на территории НАО организатором выступает Департамент внутренней политики округа.





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