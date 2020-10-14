В сельских школах НАО будут созданы современные «Точки роста»
НАО получит федеральные деньги на организацию «Точек роста», оснащение школ современными компьютерами.
Глава округа Ю. Бездудный высоко оценивает работу профильного ведомства в плане привлечения федеральных средств на нацпроект «Образование». Современная среда образования дает большие возможности для развития человека. Они должны быть доступны городским и сельским школьникам. В Нарьян-Маре открыто несколько «Точек роста», современные мастерские. Для живущих в городе ребят созданы возможности для гармоничного роста. Сельские ребята не должны чувствовать обделенности.
Большая часть субсидии от федерации будет направлена на открытие «Точек роста» в сельских школах. Так, в 2021 г. образовательные центры появятся в школах №2, им. А. Пырерки, п. Красное. В 2022 г. «Точи роста» откроют в школах №4, Неси, Усть-Кары, в 2023 г. - в Хорей-Вере, Нижней Пеши, п. Искателей. На это предусмотрено федеральное финансирование 4,23 млн руб. При организации «Точек роста» региональный бюджет предоставляет 10% он необходимой суммы.
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