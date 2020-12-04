В школах НАО проводятся «Зарницы»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 04.12.2020

Для команд округа игры проводятся в дистанционном формате, а участники записывают выступления на видео и высылают организаторам. Военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница» проводятся до 9 декабря и служат военно-патриотическому воспитанию молодежи НАО.

В спортивных мероприятиях принимают участие 6 команд из городских образовательных организаций, 4 сельских из п. Искателей, Хорей-Вера, Усть-Кары, Шойны.

Игры проходят в 5 этапов. В командах по 10 человек. Они демонстрируют знания истории страны, умения в силовых упражнениях, сборке/разборке автомата Калашникова 1974 г., в строевых приемах, оказании первой медпомощи в боевых условиях. Победителя определят по итогам всех этапов. Победившая команда и команды-призеры в каждом этапе будут награждены памятными подарками и дипломами, а победитель представит НАО на Всероссийском этапе.

Учредитель регионального этапа игр «Орленок» и «Зарница» - Департамент образования НАО, организатор - Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания.





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