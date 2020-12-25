Детский сад в сыктывкарском Кочпон-Читу появится при условии софинансирования
Зампредседателя правительства Коми и министр финансов Г. Рубцова недавно побывала в гостях у программы «Личный прием» на телеканале «Юрган», где дала ответы на вопросы горожан. В частности, она рассказала о строительстве детсада в Кочпон-Чите. Этого объект горожане ждут уже 10 лет, и по разным причинам строительство садика пришлось несколько раз откладывать.
Сейчас Минобрнауки Коми ведет работу с федеральным органом власти на предмет привлечения денег на строительство. Нужно 280 млн руб., и сам регион такую ношу взять на себя не может, поэтому необходимо софинансирование.
Строительство домов для переселенцев между Кочпон и Чит в Сыктывкаре началось в 2008 г. Предполагалось, что в микрорайоне появятся жилье и инфраструктура. В частность первым делом здесь собрались построить детский сад. По плану это должно было случится 9 лет назад. За это время малыши уже успели закончить школу. В мае прошлого года была озвучена новая дата ввода объекта - 2021 г. Тогда детский сад собрались возвести на Кировском проекте.
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