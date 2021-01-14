В НАО стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 14.01.2021

Учащимся школ региона предстоит показать знания 14-22 февраля на Всероссийской олимпиаде школьников. Это уникальный четырехуровневый проект по выявлению талантливых детей.

Состязания проведут по 20 предметам (литература, химия, русский язык, право, информатика, ОБЖ, биология, физика, астрономия, обществознание, экономика, экология, история математика, география, физкультура, искусство, технология, немецкий и английский языки.
Олимпиады позволят школьникам проявить себя, расширить кругозор, развивать способности, воспитывают целеустремленности и, учат преодолевать стрессы. Ценятся оригинальные идеи, творчество и нестандартное мышление. Сложные испытания вне школьной программы решаются в один день.

Школьник может участвовать в нескольких дисциплинах.

В этапе интеллектуального соревнования написано 6 тыс. работ, учитывая, что большинство школьников в интеллектуальных состязаниях участвовали по нескольким дисциплинам. Муниципальный этап собрал 2 тыс. работ. В олимпиадах принимает участие каждый третий ученик региона.

В прошлом году на региональный этап Всероссийской олимпиады заявились 428 школьников, а по итогу этапа выявлено 24 победителя, 128 призеров.





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