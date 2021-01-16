Директор, со скандалом назначенный на пост в петрозаводской школе №43, уволен
А. Ханцевич уволился с должности директора школы №43. Он проработал 2 года. Сейчас его обязанности исполняет Л. Харичева, замдиректора по УВР.
Ханцевича назначаили директором школы в 2018 г. В управлении образования горадминистрации Петрозаводска подвели итоги конкурса на замещение должности директора с углубленным изучением некоторых предметов. На пост претендовали Н. Никольская, завуч учебной части СШ №43, на тот момент исполняющим обязанности директора, а также А. Ханцевич - замдиректора по АХЧ в СШ №25. В результате конкурса Ханцевич получил 409 баллов, Никольская – 408.
Глава города И. Мирошник, выбирая между молодостью и опытом, выбрала первое. Мирошник отметила, что в школе были нарушения, в том числе коррупционного характера, поэтому выходцу из этой школы нельзя занимать пост директора. Ханцевичу должен помимо развития учебного заведения, устранить нарушения, связанные с фондом оплаты труда.
Позже Ханцевич стал участником еще одного скандал, уволив учителей, которые позже восстановились на работе по решению суда, доказав неправомерность решения директора. Суд также обязал школу выплатить педагогам зарплату, за время, которое они не работали.
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