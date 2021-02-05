Учитель из НАО привезла с профессионального конкурса победу в номинации «Педагогические мастерские»

В Волгограде закончился конкурс «Учитель года России». НАО в нем представляла Т. Кудрявцева, учитель технологии из школы № 3. Она победила в региональном конкурсе профмастерства «Профессионал года – 2020» в категории «Учитель года», За ее плечами 18-летний опыт преподавания.

Педагогические мастерские в этом году проводились в формате онлайн в ВГСПУ. В работе приняли участие 70 человек, прошедших в финал, 33 представителя педагогических вузов. К трансляции подключились 2 тыс. участников.



Кудрявцева рассказала, что сопредседатель жюри ее группы отметил ее урок за знание предмета, содержательность и интересность. На сайте конкурса можно увидеть все материалы, поэтому Кудрявцева планируют просмотреть работы конкурентов для применения их опыта в своей практике.



«Учителем года России» стал М. Гуров из Ростовской области.



«Учитель года» – масштабных конкурсов педагогического мастерства. Он проводится больше 30 лет. Учредители – Минпросвещения РФ, Общероссийский Профсоюз образования, «Издательский дом «Учительская газета».



В прошлом году финальный этап конкурса перенесли на начало этого года.



