Новый детсад на 270 мест в Эжве ждет лицензию

Новый корпус детсада №50 на 270 человек в Емвале получает лицензию. Откроется детсад в марте.



Во время рабочего выезда мэр Н. Хозяинова пообщалась с работниками детсада, директором Е. Мальцевой.



Закупка, строительство, заключение договоров на оснащение завершено в прошлом году. В этом установили оборудование, довели помещения до готовности: расставили мебель, разложили игрушки и хозинвентарь. Пищеблок полностью укомплектован, есть все необходимое оборудование, стеллажи, холодильное оборудование и посуда. Также готовы к эксплуатации бассейн, склад, подсобные помещения.



Детсад отвечает требованиям комфорта и безопасности. Техническое наполнение направлено на то, чтобы дать ребенку возможность проявлять активность, развиваться, играть, общаясь со сверстниками.



В Эжве построили детсад по аналогии с яслями в Нововятском районе. Это трехэтажное здание площадью 5706 кв. м. с физкультурно-спортивной зоной, небольшим бассейном, игровой зоной, зона отдыха, прогулок, хоззоной. Стоимость проекта - 217 млн руб., которые были направлены из казны Сыктывкара и субсидии республиканской казны.