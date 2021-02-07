Усинская молодежь учится в столице Коми быть лидерами

Республика Коми >> Образование >> 07.02.2021

Представители молодежи проходят обучение на базе академии госслужбы и управления Коми по программе «Министерство лидеров». Участниками образовательной программы стали учащиеся 8-11 классов, среди которых 5 школьников из СШ №4 Усинска.

Юные лидеры смогут изучить программу "Школы личностной эффективности", освоят "Новые грамотности", им расскажут об эффективной самопрезентации, имидже, техниках влияния и убеждения, эмоциональном интеллекте.

Ребята обучатся и в "Школе управления". Здесь они познакомятся с системой муниципального и госуправления, навыками управления проектами, процессом, командой. Также состоятся интенсивы в органах госвласти, местного самоуправления, крупных бизнес-структурах (по программе "Стажер: новое поколение Z"), будет создана муниципальная сеть Молодежных управленческих резервов, направленная на вовлечение подростков и молодежи в инновационную, научную, проектную деятельность для развития своей малой родины. Знания пригодятся им в карьере, даже если они не пойдут в управленцы.





Рекомендуем по теме:

Школьные лесничества Коми соберутся на обучающем форуме

Первая школа ведущих открылась в Сыктывкаре

IX Гражданский форум прошел в Сыктывкаре

"Форум неравнодушных" прошел в Сыктывкаре

Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики

Активную вологодскую молодежь собрал "ГУСС-ФЕСТ"


В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас

Андрей Белоусов поручил создать комплексный план освоения газовых ресурсов Ямала

В Вологде появится новый спортивный комплекс

В Вологодской области похолодало до -50 градусов

В Мурманске достраивают экспериментальный дом-лабораторию

Директор, со скандалом назначенный на пост в петрозаводской школе №43, уволен

Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета