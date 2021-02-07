Усинская молодежь учится в столице Коми быть лидерами

Представители молодежи проходят обучение на базе академии госслужбы и управления Коми по программе «Министерство лидеров». Участниками образовательной программы стали учащиеся 8-11 классов, среди которых 5 школьников из СШ №4 Усинска.



Юные лидеры смогут изучить программу "Школы личностной эффективности", освоят "Новые грамотности", им расскажут об эффективной самопрезентации, имидже, техниках влияния и убеждения, эмоциональном интеллекте.



Ребята обучатся и в "Школе управления". Здесь они познакомятся с системой муниципального и госуправления, навыками управления проектами, процессом, командой. Также состоятся интенсивы в органах госвласти, местного самоуправления, крупных бизнес-структурах (по программе "Стажер: новое поколение Z"), будет создана муниципальная сеть Молодежных управленческих резервов, направленная на вовлечение подростков и молодежи в инновационную, научную, проектную деятельность для развития своей малой родины. Знания пригодятся им в карьере, даже если они не пойдут в управленцы.