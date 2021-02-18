500 вологжан смогут принять участие в проекте «Заочный колледж»

Набирать на обучение в «Заочный колледж» в Вологодской области будут в сентябре.



В 2021 г. в рамках «Заочного колледжа» 500 человек смогут получить образование в 18 техникумах и колледжах области по востребованным направлениям в сфере промышленности, образования, транспорта, лесного, сельского хозяйства, услуг, ЖКХ.



Проект реализуется с 2020 г. Принять в нем участие могут жители региона от 22 лет без высшего или среднего образования. Заочное обучение даст возможность осваивать программу без отрыва от работы. Колледжи Вологодской области 5 лет ежегодно смогут принимать на обучение по 500 студентов в рамках проекта. Во время обучения будут теоретические, практические занятия, сессии с экзаменами.



Это прекрасная возможность для тех, кто по каким-либо причинам не смог поступить в вузы или техникумы ранее, а сейчас не готов тратить время на дневное обучение, но повысить уровень образования собирается. Образование необходимо, поскольку многие работодатели выдвигают к этому высокие требования.