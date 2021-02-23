Минобразования высказалось об отсутствии ужинов в детских садах

Главам дошкольных учреждений рекомендовано не принимать решений до поступления ответа из Роспотребнадзора РФ.



Недавно выяснилось, что режим работы организаций дошкольного образования противоречит СанПиН. По этой причине расписание ужина дошкольников находится вне рабочего дня, а дети не успеют его получить.



Некоторые дошкольные учреждения после изменения графика работы в сторону увеличения до 10,5 часа вообще перестали кормить ужином, что вызвало негодование родителей.



Детский омбудсмен Г. Сараев считает это нарушением закона. Горадминистрация Петрозаводска уверена, что усиленный полдник компенсирует ужин, а Сараев считает, что ужин отменять нельзя.



Сейчас дети кушают 5 раз. Последний раз прием пищи в 16:30.



Глава региона А. Парфенчиков предложил написать письмо совместно с Роспотребнадзором, чтобы получить ответ на вопрос, сколько должно быть приемов пищи, объемы порций. У директоров садиков должны быть четкие инструкции.



Руководители детсадов работают над установкой оптимального режима питания, приведение меню в соответствие с СанПиН.

