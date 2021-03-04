В столице Коми выбрали лучшего учителя
12 марта в пушкинской гимназии состоялась церемония закрытия этапа конкурса «Учитель года России», конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». На ней присутствовали представители школ, департамента образования, ученики.
В этом году в конкурсе приняли участие 7 учителей, в том числе начальных классов, физической культуры, математики, английского и информатики из школ № 12, 1, 18, 24, 27, 25. Они оказались лучшими во всех предложенных конкурсных испытаниях.
Лучший учитель - учитель информатики школы № 27 Василий Петров. Победитель конкурса «Учитель года» будет представлять Сыктывкар на этапе региона.
Лидером молодых педагогов признана Надежда Кисляковская - учительница английского языка Русской гимназии.
Учителя достойно справились с испытаниями - разработали сайты в Интернете, презентовали педагогические находки в форме эссе, поделились своими методическими разработками в рамках семинара, а на финальном этапе провели уроки, внеурочные мероприятия. Открытые уроки могли видеть все желающие.
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