В Архангельске открылся детсад с ясельными группами

Архангельская область >> Образование >> 08.03.2021

В Варавино-Фактория открылся детсад - филиал садика №11 «Полянка». На строительство объекта из местного, федерального и регионального бюджетов направлено 270 млн руб.

Садик рассчитан на 12 групп. Его особенность - наличие ясельных групп для детей от 2-х месяцев до 1 года. Филиал «Полянки» способен разместить 280 ребят. 50 деток уже зачислены, часть детей проходят медкомиссию.

Ясли оснащены пеленальными столиками, раковинами в раздевалке, стульями для кормления, манежами, кроватками с бортиками.
Кадрами детсад укомплектован. Учреждение в полном объеме оснащено современной мебелью, развивающими игрушками, пособиями, играми. В спортзале есть детские тренажеры.

В детсаду созданы все условия для организации допобразования: тактильная студия «Супердетки», лаборатория «Мир в ладошке». Планируется открыть студию «Говоруша» для деток с нарушениями речи. Разработаны 3 новые допуслуги: «Логоритмика», «Йога для малышей», «Английский для дошкольников».

Здание находится под охраной, с современными системами контроля доступа.





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