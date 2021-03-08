В Архангельске открылся детсад с ясельными группами

В Варавино-Фактория открылся детсад - филиал садика №11 «Полянка». На строительство объекта из местного, федерального и регионального бюджетов направлено 270 млн руб.



Садик рассчитан на 12 групп. Его особенность - наличие ясельных групп для детей от 2-х месяцев до 1 года. Филиал «Полянки» способен разместить 280 ребят. 50 деток уже зачислены, часть детей проходят медкомиссию.



Ясли оснащены пеленальными столиками, раковинами в раздевалке, стульями для кормления, манежами, кроватками с бортиками.

Кадрами детсад укомплектован. Учреждение в полном объеме оснащено современной мебелью, развивающими игрушками, пособиями, играми. В спортзале есть детские тренажеры.



В детсаду созданы все условия для организации допобразования: тактильная студия «Супердетки», лаборатория «Мир в ладошке». Планируется открыть студию «Говоруша» для деток с нарушениями речи. Разработаны 3 новые допуслуги: «Логоритмика», «Йога для малышей», «Английский для дошкольников».



Здание находится под охраной, с современными системами контроля доступа.