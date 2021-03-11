Зайти в Мурманский колледж теперь можно по снимку лица

Биометрическая система контроля появилась в Мурманском индустриальном колледже. Теперь преподаватели, персонал и студенты могут проходить в внутрь здания после сканирования лица камерой. Система помогает мгновенно, а главное бесконтактно измерять температуру посетителей.



Глава Минобрнауки области О. Дзюба отметила, что применение такой технологии при организации пропуска в здание повышает безопасность и удобство контроля доступа.



Здание и его посетители защищены от попыток несанкционированного доступа. В базе данных с фото посетителей есть все люди, работающие или обучающиеся в вузе. Снимки хранится на серверах, они привязаны к номеру индивидуального электронного пропуска в виде шифра.

Для попадания в колледж надо посмотреть в камеру турникета. Система за доли секунды просканирует лицо, сверит его с базой данных, и если посетитель есть в ней, турникет откроется. Посторонние в здание попасть не смогут.



СКУД не ошибается, даже если человек вдруг надел очки, шапку, медицинскую маску. Также камера не допускает считывания снимков лица с телефона, масок с фотографиями.