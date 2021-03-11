Зайти в Мурманский колледж теперь можно по снимку лица

Мурманская область >> Образование >> 12.03.2021

Биометрическая система контроля появилась в Мурманском индустриальном колледже. Теперь преподаватели, персонал и студенты могут проходить в внутрь здания после сканирования лица камерой. Система помогает мгновенно, а главное бесконтактно измерять температуру посетителей.

Глава Минобрнауки области О. Дзюба отметила, что применение такой технологии при организации пропуска в здание повышает безопасность и удобство контроля доступа.

Здание и его посетители защищены от попыток несанкционированного доступа. В базе данных с фото посетителей есть все люди, работающие или обучающиеся в вузе. Снимки хранится на серверах, они привязаны к номеру индивидуального электронного пропуска в виде шифра.
Для попадания в колледж надо посмотреть в камеру турникета. Система за доли секунды просканирует лицо, сверит его с базой данных, и если посетитель есть в ней, турникет откроется. Посторонние в здание попасть не смогут.

СКУД не ошибается, даже если человек вдруг надел очки, шапку, медицинскую маску. Также камера не допускает считывания снимков лица с телефона, масок с фотографиями.





Рекомендуем по теме:

Мурманский краеведческий музей переехал в новое здание

Пограничный пункт пропуска открылся в морском вокзале Мурманска

В отделе МВД Северодвинска открылся электронный музей

Жители Вологодчины смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Мурманский театр кукол сыграл первый спектакль на собственной сцене

Систему здравоохранения Мурманска будут менять


НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества

В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов

На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми

В Карелии увеличат производство лесозаготовительной техники

90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу

3,5 млрд руб. направят на поддержку семей при рождении детей на Вологодчине в 2021 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета