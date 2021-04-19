Последние звонки в Коми: что разрешено и что запрещено
В республике решили в этом году провести последние звонки и выпускные в обычном формате. Этот вопрос долго оставался открытым, учитывая, что в 2020 г. из-за ситуации с коронавирусом пришлось отметить полноценный выпускной.
На заседании оперштаба Коми по противодействию распространения ковида рассмотрен вопрос проведения последних звонков, выпускных. Глава республики В. Уйба принял решение разрешить проводить мероприятия, но с ограничениями. Каждый класс будет отмечать выпускной сам, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Родители также смогут принять участие в праздничных мероприятиях. Их присутствие, как более ответственных людей, сдержит подростков от необдуманных поступков и нарушений санправил.
Решение о разрешение проведения выпускных далось властям Коми нелегко и в жарких дискуссиях, поскольку ковид никуда не делся. Но если дети ходят в школу, то запрещать проведение выпускного в школе глупо.
Выпускные для девятиклассников пройдут 21 мая, для одиннадцатиклассников - 22 мая.
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