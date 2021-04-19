Последние звонки в Коми: что разрешено и что запрещено

>> Образование >> 19.04.2021

В республике решили в этом году провести последние звонки и выпускные в обычном формате. Этот вопрос долго оставался открытым, учитывая, что в 2020 г. из-за ситуации с коронавирусом пришлось отметить полноценный выпускной.

На заседании оперштаба Коми по противодействию распространения ковида рассмотрен вопрос проведения последних звонков, выпускных. Глава республики В. Уйба принял решение разрешить проводить мероприятия, но с ограничениями. Каждый класс будет отмечать выпускной сам, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Родители также смогут принять участие в праздничных мероприятиях. Их присутствие, как более ответственных людей, сдержит подростков от необдуманных поступков и нарушений санправил.

Решение о разрешение проведения выпускных далось властям Коми нелегко и в жарких дискуссиях, поскольку ковид никуда не делся. Но если дети ходят в школу, то запрещать проведение выпускного в школе глупо.

Выпускные для девятиклассников пройдут 21 мая, для одиннадцатиклассников - 22 мая.





Рекомендуем по теме:

Власти Коми рассматривают возможность вернуться к ранее снятым ограничениям

В Коми разрешили охоту местным жителям

Производителей Коми проверят на добавление запрещенного фермента в пищу

В Коми обнаружили мед с канцерогенами

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию


В НАО стартовали спортивные состязания среди оленеводов и чумработниц

А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Как получить бонусы в онлайн покере для ставок

За выходные дни в НАО зарегистрировано 3 заболевания коронавирусом

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.

Переправу на Кегостров в Архангельске хотят передвинуть к Красной пристани

В Сыктывкаре разгорелся скандал вокруг детского спорта
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета