Последние звонки в Коми: что разрешено и что запрещено

В республике решили в этом году провести последние звонки и выпускные в обычном формате. Этот вопрос долго оставался открытым, учитывая, что в 2020 г. из-за ситуации с коронавирусом пришлось отметить полноценный выпускной.



На заседании оперштаба Коми по противодействию распространения ковида рассмотрен вопрос проведения последних звонков, выпускных. Глава республики В. Уйба принял решение разрешить проводить мероприятия, но с ограничениями. Каждый класс будет отмечать выпускной сам, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Родители также смогут принять участие в праздничных мероприятиях. Их присутствие, как более ответственных людей, сдержит подростков от необдуманных поступков и нарушений санправил.



Решение о разрешение проведения выпускных далось властям Коми нелегко и в жарких дискуссиях, поскольку ковид никуда не делся. Но если дети ходят в школу, то запрещать проведение выпускного в школе глупо.



Выпускные для девятиклассников пройдут 21 мая, для одиннадцатиклассников - 22 мая.