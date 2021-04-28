Губернатор встретился с руководителями образовательных учреждений Заполярья

Мурманская область >> Образование >> 28.04.2021

Губернатор Мурманской области А. Чибис встретился с директорами образовательных учреждений региона для обсуждения актуальных вопросов в сфере среднего профобразования.

Во время встречи обсуждалось развитие материальной базы школ, колледжей, техникумов, возможность обеспечения их транспортом и повышение эффективности работы с предприятиями.

Профессиональному образованию уделяется много внимания, так как открываются уникальные стройки, производства, проекты цифровизации, требующие достойной кадровой подготовки.

Чибис заверил, что модернизация колледжей, настройка на актуальные специальности - задача №1 для системы среднего профобразования.

Благодаря работе учебных организаций и работе министерства образования сформирована серьезная база, но на этом останавливаться нельзя, надо двигаться дальше и трезво переоценивать, как идет обучение, чему учат, кого выпускают, востребованы ли выпускники, как понастроить систему образования. Постоянное обновление необходимо и продиктовано требованиями времени.





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