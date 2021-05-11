Студенческая олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Поморье в онлайн-формате

Архангельская область >> Образование >> 11.05.2021

Мероприятие «Индивидуальная стратегия успеха» пройдет 13 мая на базе Арктического федерального университета им. М. Ломоносова. В нем примут участие студенты вузов, колледжей Архангельска.

Участники решат цепочку увлекательных заданий, проверяя свою финансовую грамотность. Заявки подаются до 16:00 12 мая.

После олимпиады каждому участнику вышлют электронный сертификат, победителям – дипломы, а имена победителей в течение недели появятся на сайте областной программы финансовой грамотности.

14 мая студенты техникума строительства и экономики будут участвовать в сити-квесте «Финансовый навигатор», который составлен с целью знакомства с учреждениями, где решают финансовые вопросы: МФЦ, офисами Пенсионного фонда, МФЦ, страховыми компаниями и инвестиционными фондами. Им придется решать вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Мероприятие проводят при поддержке Минфина Архангельской области и в рамках реализации областной программы «Повышение уровня финграмотности населения, развития финобразования в Архангельской области».





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