Студенческая олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Поморье в онлайн-формате

Мероприятие «Индивидуальная стратегия успеха» пройдет 13 мая на базе Арктического федерального университета им. М. Ломоносова. В нем примут участие студенты вузов, колледжей Архангельска.



Участники решат цепочку увлекательных заданий, проверяя свою финансовую грамотность. Заявки подаются до 16:00 12 мая.



После олимпиады каждому участнику вышлют электронный сертификат, победителям – дипломы, а имена победителей в течение недели появятся на сайте областной программы финансовой грамотности.



14 мая студенты техникума строительства и экономики будут участвовать в сити-квесте «Финансовый навигатор», который составлен с целью знакомства с учреждениями, где решают финансовые вопросы: МФЦ, офисами Пенсионного фонда, МФЦ, страховыми компаниями и инвестиционными фондами. Им придется решать вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день.



Мероприятие проводят при поддержке Минфина Архангельской области и в рамках реализации областной программы «Повышение уровня финграмотности населения, развития финобразования в Архангельской области».

