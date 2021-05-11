В НАО стартовал региональный очный этап ежегодного конкурса «Профессионал года – 2021»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 13.05.2021

Очный этап конкурса открылся в Ненецком центре развития образования. 3 дня педагоги будут состязаться за звание лучшего. Им нужно пройти профессиональные испытания в форме дебатов, квестов, мастер-классов и занятий с детьми.

На открытии этапа конкурса «Профессионал года – 2021» побывал руководитель Департамента образования НАО А. Пустовалов.

В категории «Замруководителя образовательной организации» принимают участие 4 человека из Детской школы искусств, детсадов «Умка», «Солнышко», школы п. Искателей. 3 преподавателя состязаются за звание «Мастер года». В категории «Воспитатель года» принимают участие 9 педагогов, в том числе один из Омы. Соревнования в номинации «Педагог-психолог» проходят 3 человека, в «Учитель-дефектолог» — 7, в «Сердце отдаю детям» — 4.

«Педагог-наставник» и «Мастер-проподаватель» впервые включены в конкурс. В категории участвуют 6 преподавателей из Нарьян-Мара и п. Красное. Конкурс по номинациям проходит раз в 2 года.

Из участников очного этапа определят победителя и двух призеров. Не прошедших в тройку по рейтингу наградят дипломами, а победители и призеров - дипломами, призами/денежными премиями. Победители станут участниками Всероссийских этапов конкурса педмастерства.





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