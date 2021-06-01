В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ
Вчера 11-классники и выпускники прошлых лет сдали ЕГЭ по разным предметам - литературе, химии и географии. Их сдали 70 человек.
Экзамен по географии состоял 34 заданий. Было разрешено использование транспортиров, калькуляторов, линеек. Минимальный проходной балл – 37. Это значит, что вузы не имеют права брать абитуриентов с меньшими показателем, хотя могут повышать минимальный порог.
На экзамене по литературе было 17 заданий. Установленный минимум - 32 балла.
Экзаменационная работа по химии состояла из 2-х частей и 35 заданий, из которых: 29 с кратким ответом, 46 – с развернутым. Во второй части задания ответы были направлены на проверку важнейших умений проводить комбинированные расчеты. Минимальный балл – 36.
В среднем, экзамены длились около 3-часов, поэтому понадобилась усидчивость.
Результаты объявят до 17 июля. С ними можно ознакомиться на информационном портале ЕГЭ в личном кабинете. При несогласии с выставленными баллами можно подать апелляцию в течение 2-х дней после объявления результатов.
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