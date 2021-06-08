«Арктический плавучий университет» отправляется в Арктику из Архангельска

Архангельская область >> Образование >> 08.06.2021

Экспедиция на дизель-электроходе «Михаил Сомов», в состав которой были включены 55 исследователей, стартует 10 июня. Она продлится до конца месяца. Планируется исследовать акватории Баренцева, Белого и Карского морей, в том числе вдоль трассы проходящего через них Северного морского пути. Участники намерены побывать на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, ознакомившись с процессами снабжения и модернизации российских полярных станций. Возвращение в Архангельск состоится 30 июня.

Руководитель Арктического исследовательского центра САФУ, Александр Сабуров сообщил, что нынешняя экспедиция впервые будет оборудована на новом судне – ранее для этих целей использовался корабль «Профессор Молчанов».

В число участников не вошли иностранные граждане из-за противоэпидемических ограничений. 55 исследователей представляют 14 российских научно-образовательных учреждений. В состав экспедиции включены специалисты по загрязнению океанов пластиком – исследование проблемы роста объемов морского мусора входит в число приоритетных задач. Также планируется изучение новых направлений, связанных с содержанием углерода в арктических почвах и его влиянием на глобальные климатические изменения.

САФУ организует «Арктический плавучий университет» с 2012 года. За этот период прошло уже 12 экспедиций.





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