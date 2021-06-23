В НАО состоялся выпускной Яндекс.Лицея
В Яндекс.Лицее НАО завершился учебный год. 13 школьников закончили обучение на первом курсе, а двухлетнюю программу закончили 14 человек.
Этот проект работает в округе 2 года на базе НАЭТ (Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В. Волкова). В 2020/2021 учебном году проект поддерживает «ЛУКОЙЛ» по соглашению с Администрацией НАО.
Яндекс.Лицей предлагает бесплатные курсы по программированию от крупнейшей IT-компании.
На торжественном мероприятии выпускников поздравили глава Департамента образования НАО А. Пустовалов, замруководителя Департамента цифрового развития НАО М. Марков.
IT-сфера – это бизнес-аналитика, инфобезопасность и искусственный интеллект, поэтому каждому пригодятся полученные знания. Ученики лицея поднимают кадровый цифровой потенциал НАО на новый уровень.
На первом курсе пройдены основы Python — языка программирования для IT-компаний и научной среды. Его несложно освоить, он позволяет справляться со множеством задач. Второй курс – это обучение промышленному программированию и творческих проектах — разработках чат-ботов, квестов и игр для мобильных приложений.
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