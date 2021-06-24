В Мурманске стартовала образовательная программа «Городские практики»

Мурманская область >> Образование >> 24.06.2021

В 2021 году Мурманск был включен в список 10 городов, в которых эксперты в сфере градостроительства будут обучать местных специалистов использованию инструментов управления городской средой. Старт программы состоялся в формате видеоконференции.

Ее организаторов и участников приветствовал глава региона Андрей Чибис. Он сообщил о заметном повышении финансирования проектов в области улучшения городской среды в текущем году. По его словам ключевым является проект «Новый Мурманск» на площадке судоремонтного завода. Помимо него планируется преобразование площади Пять Углов и создание Музея защитников Заполярья и Парка Победы на сопке Зеленый мыс.

Проекты в арктических регионах сложны в разработке, реализации и эксплуатации, отметил Андрей Чибис. Поэтому эффективность технических решений особенно важна. Регион готов демонстрировать новые подходы и предлагает молодым архитекторам и дизайнерам принять в этом участие.

В «Городских практиках» участвуют 53 областных специалиста. Программа рассчитана на 2 недели. Она предусматривает лекции, практические семинары и сессии для сотрудников профильных департаментов администрации, дизайнеров, архитекторов. В рамках программы проведут открытую лекцию в МАГУ, посвященную влиянию специалистов из различных областей на развитие города. В финальной стадии команды, составленные из участников, должны будут разработать проекты благоустройства мурманского Арктического пляжа. Защита проектов состоится 4 июля.





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