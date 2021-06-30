Детский сад в 105-м микрорайоне Череповца должны сдать к 1 сентября

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников побывал на стройке детсада в 105-м мрн Череповца, который никак не могут достроить. Сдача объекта затягивается на 3 месяца, и это отставание удалось остановить. Но в любом случае к сроку строители не успеют, поэтому садик будет готов не к 1 августа, а на месяц позже. Это значит, что 1 сентября он не откроется, как планировалось, так как нужно время на подготовку.



Мэр Череповца В. Германов в феврале уже думал о разрыве контракта, так как подрядчик не справлялся, но решил этого не делать, так как на поиск нового уйдет время. Освоено 30% федеральных средств. Если не сдать объект вовремя, последуют штрафные санкции. Кроме того, больше денег могут не выделить, придется строить на городские.



1 сентября — крайний срок. После дается 1,5 месяца на укомплектование штата, благоустройство, установку мебели. Откроют садик лишь ко Дню города. Сделать это планируют в торжественной обстановке, учитывая, что сдачи объектов ждут сотни семей.



Детсад должен принять 420 детей.