Детский сад в 105-м микрорайоне Череповца должны сдать к 1 сентября

Вологодская область >> Образование >> 30.06.2021

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников побывал на стройке детсада в 105-м мрн Череповца, который никак не могут достроить. Сдача объекта затягивается на 3 месяца, и это отставание удалось остановить. Но в любом случае к сроку строители не успеют, поэтому садик будет готов не к 1 августа, а на месяц позже. Это значит, что 1 сентября он не откроется, как планировалось, так как нужно время на подготовку.

Мэр Череповца В. Германов в феврале уже думал о разрыве контракта, так как подрядчик не справлялся, но решил этого не делать, так как на поиск нового уйдет время. Освоено 30% федеральных средств. Если не сдать объект вовремя, последуют штрафные санкции. Кроме того, больше денег могут не выделить, придется строить на городские.

1 сентября — крайний срок. После дается 1,5 месяца на укомплектование штата, благоустройство, установку мебели. Откроют садик лишь ко Дню города. Сделать это планируют в торжественной обстановке, учитывая, что сдачи объектов ждут сотни семей.

Детсад должен принять 420 детей.





Рекомендуем по теме:

Бесплатным горячим питанием будут кормить младших школьников в Вологодской области

Мэр Череповца поставил "двойку" "Стройкомплексу" за уборку снега

Два детсада появились в 112 и 144 микрорайонах Череповца

40 человек обучатся на сессии школы волонтера в Молодежном центре Череповца

Мэр Череповца Е. Авдеева уходит в отставку

280 детей Архангельска получат новый детский сад


В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ

В НАО проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни

300 жителей Заполярья очищали от мусора Териберку

На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры

Череповец получит 12 новых трамваев

Программа детского туристического кешбэка стартовала в Вологодской области

В Сыктывкаре открылся «Дом спорта»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета