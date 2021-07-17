Получить направление в детский сад нужно до 1 сентября

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 17.07.2021

Департамент образования НАО продолжает выдачу направлений в детсады по вторникам, четвергам в 14:00-17:00 по записи. Для получения направления, родители должны иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что детей в регионе распределили по детсадам и организациям дошкольного образования в Нарьян-Маре и п. Искателей еще в мае. Первый раз в сентябре порог детсадов перешагнут около 500 детей, что больше, чем годом ранее всего на 17 человек.

Распределение по садикам проводилось в соответствии с приемом заявления от родителей, с учетом права на первоочередной или внеочередной порядок приема. По майскому указу главы РФ, местами в 2021 г. должны быть обеспечены 100% детей 3-7 лет.

Очереди в детсады есть всегда, поэтому эту проблему пытаются решить в регионах уже не первый год. Для этого строят новые детсады, делают пристройки к существующим, разрешают открывать частные садики. В Ненецком округе проблему удается решить лишь частично, поскольку детей в Нарьян-Маре и п. Искателей не так много.





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