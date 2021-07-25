В Коми число заявок в техникумы вдвое превысило число бюджетных мест

Республика Коми >> Образование >> 25.07.2021

10713 человек в текущем году подали заявки в техникумы, колледжи Коми, а в них предусмотрено всего 4772 бюджетных места.
Педагогическое, техническое, меднаправление обучения - самые востребованные у подростков. Среди самых популярных профессий – сетевое, системное администрирование, дизайнер, парикмахер, графический дизайнер, программист, повар-кондитер, автомеханик и сварщик.

В Коми прием по программе среднего профобразования проводят 32 организации, филиала. Среди них популярными стали Медколледж им. Морозова, Гуманитарно-педагогическом колледж им. Куратова, Автомеханический техникум, Политехнический техникум Сыктывкара.

По некоторым направлениям и специальностям до 15 августа прием на очное обучение бюджета сохраняется. В Воркутинском горно-экономическом колледже принимают заявки на строительные, компьютерные, рабочие специальности, медколледж принимает заявления на лечебное дело, а в Сыктывкаре на очное обучение приглашают по направлению лесное хозяйство, теория музыки. Также есть предложения в других города Коми.





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