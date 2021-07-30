В Мурманске в августе пройдет курс обучения «Instagram. С нуля до первого клиента»

Мурманская область >> Образование >> 30.07.2021

14-15 августа, 21-22 августа в Центре «Мой Бизнес» состоится обучение по интенсивному курсу обучения «Instagram. С нуля до первого клиента». Обучение организовано при содействии Центра поддержки предпринимательства в Мурманской области.

По программе можно изучить соцсеть Instagram, с момента регистрации, общих настроек до повышения охвата, лояльности, продвижения и монетизации профиля. Желающие изучат 50 инструментов, гарантированно дающих новых подписчиков, повышающих продажи в Instagram. Это будет интересно, поскольку многие до сих пор не понимают значения соцсети и тем более не понимают, как в ней можно зарабатывать продвигая свои товары и услуги.

За 4 дня обучения участники определят аудиторию дл своих услуг, научатся продавать товары.
Спикер будет А. Плеханова, у которой опыт работы в маркетинге, продажах и рекламе больше 20 лет. Она не только теоретик, но и практик, поэтому поделится личным опытом.

Участие в курсах могут принять физлица, СМСП, самозанятые по предварительной регистрации.





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