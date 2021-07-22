Для школы-интерната приобретут новую мебель и оборудование

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 21.08.2021

Материально-техническое оснащение Ненецкой спецшколы-интерната реализуется при финподдержке «ЛУКОЙЛ». Деньги выделены по соглашению о сотрудничестве между «ЛУКОЙД» и Администрацией НАО.

Коррекционная школа-интернат переезжает из деревянного здания 1939 г. Для образовательного процесса, получения лицензии федерального образовательного стандарта необходимо оснастить мебелью и оборудованием новое помещение. Сейчас большая часть мебели в неудовлетворительном состоянии и современным требованиям не соответствует.

Будут куплены стулья, стеллажи, столы, шкафы, учительские столы, тумбы, гардеробы, витрины, цифровой синтезатор, стенды, магнитно-меловые доски и др.

Переезд запланирован на осень. Решение о переводе учреждения в трехэтажный корпус №2 Ненецкой школы-интерната им А. Пырерки инициировано губернатором Ю. Бездудным. Сейчас здесь проходят ремонтные работы. Первый этаж займет медицинский кабинет и комнаты для проживания, второй - учебные классы для начальной школы, третий - для остальных детей. В жилкорпусе обустроят комнаты на 4 человека. Предусмотрено 25 койко-мест. Численность учеников школы-интерната — 106.





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