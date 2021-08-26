Дети, вернувшиеся в НАО, пойдут в образовательные организации без ПЦР-тестов

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 26.08.2021

Это решение губернатора НАО Ю. Бездудного. Детсадовцам, школьникам, вернувшимся с каникул за пределами округа, предъявлять справки о ПЦР-тестировании не нужны.

Во время заседания оперштаба по профилактике коронавируса принято решение исключить из постановления «О введении повышенной готовности» норму, по которой дети, приехавшие из других регионов, должны предъявить в детском саду или школе справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Норму ввели в середине сентября 2020 г., когда масса детей вернулась в школы и детсады. Чтобы не нарушить хорошую эпидобстановку в образовательных коллективах, решили ввести ПЦР-тесты для детей, возвращающихся из отпусков. Но это был единичный случай. Сейчас необходимости в ПЦР-тестировании детей, возвращающихся с каникул, нет.

Минздрав и Роспотребнадзор обязательной нормы не вводили, поэтому этот пункт из постановления исключили, чтобы родители готовили детей к учебному году спокойно.

Заместитель главного санитарного врача НАО С. Брылева напомнила, что родители обязаны отправить здорового ребенка в школу или детсад, т. е. без признаков ОРВИ.





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