В детский технопарк «Кванториум» можно записаться дома

Занятия будут проводятся бесплатно. Заявку из НАО на обучение в «Кванториум» можно подать через «Навигатор дополнительного образования».



После регистрации надо зайти в личный кабинет, прикрепить к учетной записи данные ребенка. Можно выбрать дополнительные общеразвивающие программы. После выбора программы нужно оставить заявку и дождаться звонка от администраторов. Уведомление о зачислении в группу придет на электронную почту.



«Кванториум» является новым форматом допобразования, уникальной средой для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским, инженерно-техническим направлениям.



В технопарке обучаются по 10 направлениям:

- «Автоквантум»;

- «Промробоквантум»;

- «Промдизайнквантум»;

- «IT-квантум»;

- «DATA-квантум»;

- «VR/AR-квантум»;

- «Хайтек-квантум»;

- «GAME DEV»;

- «Шахматы»;

- «Английский язык».



Кванторианцы разрабатывают проекты на высокотехнологичном оборудовании и учатся работать в группе, применяя полученные знания в практике.



Все квантумы оснащены технологичным оборудованием, нацелены на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, внедрение, тестирование инновационных идей, технологий. Помимо учебных помещений, в них оборудованы интерактивный музей и шахматная гостиная.

