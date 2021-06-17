В детский технопарк «Кванториум» можно записаться дома

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 03.09.2021

Занятия будут проводятся бесплатно. Заявку из НАО на обучение в «Кванториум» можно подать через «Навигатор дополнительного образования».

После регистрации надо зайти в личный кабинет, прикрепить к учетной записи данные ребенка. Можно выбрать дополнительные общеразвивающие программы. После выбора программы нужно оставить заявку и дождаться звонка от администраторов. Уведомление о зачислении в группу придет на электронную почту.

«Кванториум» является новым форматом допобразования, уникальной средой для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским, инженерно-техническим направлениям.

В технопарке обучаются по 10 направлениям:
- «Автоквантум»;
- «Промробоквантум»;
- «Промдизайнквантум»;
- «IT-квантум»;
- «DATA-квантум»;
- «VR/AR-квантум»;
- «Хайтек-квантум»;
- «GAME DEV»;
- «Шахматы»;
- «Английский язык».

Кванторианцы разрабатывают проекты на высокотехнологичном оборудовании и учатся работать в группе, применяя полученные знания в практике.

Все квантумы оснащены технологичным оборудованием, нацелены на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, внедрение, тестирование инновационных идей, технологий. Помимо учебных помещений, в них оборудованы интерактивный музей и шахматная гостиная.





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