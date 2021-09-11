А. Цыбульский назвал приоритетом подготовку кадров для рыбной отрасли

Архангельская область >> Образование >> 11.09.2021

На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге с докладом выступил глава Архангельской области. Он отметил, что ответом на нехватку в рыбной отрасли кадров стало решение сохранить учебное Архангельский рыбопромышленный техникум.

Рыбный промысел - важная составляющая экономики региона, частью культурного кода. Рыбаки Архангельской области и строят современные суда, и создают мощности для переработки рыбы.

Техникум в Архангельске ранее был филиалом Мурманского технического госуниверситета, а его руководство решило закрыть учреждение. Но техникум надо сохранить, введя в состав Северного федерального университета, обеспечив финансирование. На базе учреждения создадут Высшую школу рыболовства, и уже ведется работа по получению лицензии.

Изменения условий поставок рыбы на экспорт заставляют обратить внимание на внутренний рынок. Архангельская область использует ситуацию на пользу региона. 5 лет порт Архангельск принимает суда с рыбной продукцией из Дальнего Востока. Она доставляется в центральную часть России. Поморье наращивает компетенции в сфере ремонта, обслуживания рыбопромыслового флота, а создание центра обслуживания судов вошло в программу развития Арктического рыбопромышленного кластера.





Рекомендуем по теме:

Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения

И. Орлов предложил два варианта сохранения архангельской "рыбки"

Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства

Подведены итоги рыбопромышленного форума

Мурманский морской рыбный порт продолжает работу по обновлению


Суд в Вологде подтвердил обоснованность отказа партии "Новые люди" в регистрации на выборы

Из Архангельска стартовала экспедиция по изучению редких животных Арктики

Форелеводческое хозяйство в Приладожье оштрафовали на 450 тыс. руб. за захоронение 6 тонн рыбы

Поморским предпринимателям предлагают обзавестись наставниками

2 спецгрузовика с рыбой приехали в Колу

Ключевые вопросы развития лесопромышленного комплекса РФ обсудили в Архангельской области

Врачам в Ненецком округе будут компенсировать бессрочную аренду жилья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета