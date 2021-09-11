А. Цыбульский назвал приоритетом подготовку кадров для рыбной отрасли

На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге с докладом выступил глава Архангельской области. Он отметил, что ответом на нехватку в рыбной отрасли кадров стало решение сохранить учебное Архангельский рыбопромышленный техникум.



Рыбный промысел - важная составляющая экономики региона, частью культурного кода. Рыбаки Архангельской области и строят современные суда, и создают мощности для переработки рыбы.



Техникум в Архангельске ранее был филиалом Мурманского технического госуниверситета, а его руководство решило закрыть учреждение. Но техникум надо сохранить, введя в состав Северного федерального университета, обеспечив финансирование. На базе учреждения создадут Высшую школу рыболовства, и уже ведется работа по получению лицензии.



Изменения условий поставок рыбы на экспорт заставляют обратить внимание на внутренний рынок. Архангельская область использует ситуацию на пользу региона. 5 лет порт Архангельск принимает суда с рыбной продукцией из Дальнего Востока. Она доставляется в центральную часть России. Поморье наращивает компетенции в сфере ремонта, обслуживания рыбопромыслового флота, а создание центра обслуживания судов вошло в программу развития Арктического рыбопромышленного кластера.

