У Череповецкого строительного колледжа впервые появилось здание кампуса

Вологодская область >> Образование >> 12.09.2021

Около года понадобилось на переделку пустующего здания в общежитие на 100 человек. Его построили в рамках стратегического проекта «Студенческое общежитие».

Ранее в Строительном колледже общежития не было. Для его создания было предложено здание дошкольного учреждения, где ничего, кроме стен, не осталось. Это здание и получило вторую жизнь.

Здесь сделан капремонт, заменена крыша и все коммуникации, окна, двери, установлены пожарная и охранная сигнализации, сделана перепланировка помещений, созданы санкомнаты, кухни, душевые, помещения для бытового назначения.

В общежитие закуплены телевизоры, электроплиты, холодильники, мебель, стиральные и сушильные машинки, сушилки для белья, утюги, гладильные доски и машины, сушилки для рук.

Обучающихся в колледже - около тысячи человек, и 144 человека из 16 районов. Для 100 из них готово общежитие. Еще есть 50 заявлений от первокурсников, 30 - от старшекурсников.

Напомним, что из-за дефицита общежитий в 2020 г. губернатор запустил проект «Студенческое общежитие», направленный на снижение оттока выпускников школ из малых городов, сел за счет предоставления мест в новых общежитиях техникумов, колледжей. Проектом предусмотрено ежегодно создавать 150 мест в общежитиях.





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