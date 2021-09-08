Старшеклассники и студенты первых курсов из НАО пройдут начальную военную подготовку в Туле

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 24.09.2021

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» подростки 16–17 лет должны проходить учебные сборы на 5 дней по основам военной службы. Из НАО в учебно-методический центр «Авангард» Тульской области поедут 50 школьников и студентов.
Они пройдут военную подготовку в «Авангарде» п. Юдинки. Такие центры открыты в регионах по поручению президента РФ В. Путина. Здесь проводятся занятия по основам военной службы. В НАО построить такой центр необоснованно дорого. По поручению губернатора отработан этот вопрос с Тульской областью. Туда поедут ребята из п. Искателей, Красное, учреждений профобразования.

Первый выезд состоится 25 сентября. Ребята пройдут начальную военную подготовку, примут участие в спортивных турнирах, соревнованиях по стрельбе, тематических беседах, мастер-классах.

Напомним, что между профильными ведомствами НАО и Тульской области есть соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие при осуществлении деятельности, направленной на реализацию мероприятий в области молодежной политики по разным направлениям. Его подписали глава Депобразования НАО А. Пустовалов и министр молодежной политики Тульской области А. Давлетшин.





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