Мастерские в школе №44 Череповца обновили на 7,7 млн руб.

Мэр Череповца В. Германов рассказал, что оборудованные мастерские доступны в школе № 44. Туда в рамках проекта «Доброшкола» завезли оборудование для занятий. Дети с ограниченными возможностями могут обучаться швейному, обувному, поварскому, строительному делу.



Некоторые кабинеты переоборудовали в мастерские по робототехнике, полиграфии, сделана фотостудия, зал ЛФК.



Германов сообщил, что по нацпроекту "Образование" городу выделили 7,7 млн руб. для оборудования в школе № 44 мастерских. Теперь детям легче получить профессию, найти увлечение, призвание. В школе на 30 млн руб. отремонтировали классы. Финансирование осуществлялось из областного бюджета. Площадь обновлений - 1 тыс. кв. м.



Интерактивное оборудование появилось и в кабинетах коррекционно-развивающей работы: логопеда, учителя-психолога, дефектолога. Для практических лабораторно-исследовательских работ куплены цифровые лаборатории в кабинеты химии, биологии, физики.



Справка. В школе № 44 обучается 190 человек с нарушениями по слуху, зрению, тяжелыми нарушениями речи.

