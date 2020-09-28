Мастерские в школе №44 Череповца обновили на 7,7 млн руб.

Вологодская область >> Образование >> 15.10.2021

Мэр Череповца В. Германов рассказал, что оборудованные мастерские доступны в школе № 44. Туда в рамках проекта «Доброшкола» завезли оборудование для занятий. Дети с ограниченными возможностями могут обучаться швейному, обувному, поварскому, строительному делу.

Некоторые кабинеты переоборудовали в мастерские по робототехнике, полиграфии, сделана фотостудия, зал ЛФК.

Германов сообщил, что по нацпроекту "Образование" городу выделили 7,7 млн руб. для оборудования в школе № 44 мастерских. Теперь детям легче получить профессию, найти увлечение, призвание. В школе на 30 млн руб. отремонтировали классы. Финансирование осуществлялось из областного бюджета. Площадь обновлений - 1 тыс. кв. м.

Интерактивное оборудование появилось и в кабинетах коррекционно-развивающей работы: логопеда, учителя-психолога, дефектолога. Для практических лабораторно-исследовательских работ куплены цифровые лаборатории в кабинеты химии, биологии, физики.

Справка. В школе № 44 обучается 190 человек с нарушениями по слуху, зрению, тяжелыми нарушениями речи.





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