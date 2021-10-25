САФУ Архангельска активно презентуют для Монголии
Монгольские абитуриенты побывали в Архангельске и приняли участие в мастер-классе Северного федерального университета.
Во время онлайн-презентаций вузов глава отдела рекрутинга Управления международного сотрудничества П. Голомидова провела профильный мастер-класс монгольским абитуриентам «Профессии будущего, возможности международного образования в САФУ им. М. Ломоносова.
На нем монгольские слушатели узнали, какими навыками, компетенциями должен обладать специалист, как получить профессию будущего, которая через 10-20 лет будет востребована, как обучаясь на программах вуза разного уровня. После мастер-класса каждый мог задать вопросы.
Далее, в оставшиеся дни онлайн-выставки университет продолжит участие в плановых мероприятиях, активное консультирование монгольских абитуриентов по возможностям поступления в вуз в соцсети Facebook.
САФУ старается развивать международное обучение, поэтому всячески показывает свои возможности иностранным студентам. Речь идет и об образовательных программах, и о культуре, развлечениях, быте.
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