В САФУ для воспитанников Архангельского центра «Лучик» провели занятия по профориентации

Кем стать во взрослой жизни? Ответить на вопрос помогут экскурсии по САФУ. На одной из них побывали воспитанники центра «Лучик», которые увидели как работают лаборанты, ученые, химики, преподаватели, специфику их работы. Было занимательно и познавательно.



Гордость музея вуза — интерактивная песочница, показывающая типы рельефа местности, природные объекты, явления. Детям предложили сделать вулкан, а уже через несколько минут пошла виртуальная лава. Много опытов здесь проводится с нагреванием. Сначала детям показали горение солей, как оно окрашивает пламя огня в разные цвета. Другой опыт был связан с термическим разложением дихромата аммония. Эта реакция очень бурная, поэтому в опыте была лишь его миниатюра - небольшой дихроматный вулкан. Но ребята поняли, что работа с реактивами не только интересна, но и опасна, поэтому расслабляться нельзя.



В лаборатории физики дисперсных систем детям показали уже более серьезные опыты. Кстати, здесь опыт с вулканом можно было увидеть в более масштабном виде.