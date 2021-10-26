Определены лучшие юные программисты и криминалисты Мурманской области

Фестиваль «Юные инженеры Арктики» закончился в мурманском центре допобразования «Лапландия». Победителями биохакатона стали школьники школы № 279 Гаджиево М. Ермошина, К. Набатов и М. Кузнецов под руководством учителя биологии и химии И. Букаревой. После анализа ДНК они устанавливали, какие подозреваемые виновны в преступлении.



2-е место заняли школьники Туломы Д. Савченко, В. Бахарев и М. Прокопова, учитель биологии/химии С. Николаева. Бронза досталась мурманским гимназистам А. Сорокиной, Б. Кулебякину, Р. Ковальчуку и их учителю химии С. Бойченко.



В хакатоне по IT участники создавали портреты подписчиков на базе полученных данных. Лучшую инфографику подготовили дети технопарка «Кванториум» из Видяево. 2-е место занял «Кванториум» Туломы и третье – Умбы.



Робототехнический турнир прошел на 4 треках на основе разных направлений и возрастов. Дети 5+ приняли участие в Lego-рисовании. Ребята старше конструировали роботов для Lego Wedo: «Сумо». Участники показали навыки моделирования, программирования в треке «Инженерный конгресс».



В фестивале приняли участие 350 ребят 5-18 лет.

