Памятник изобретателю телевидения Б. Розингу открыли в Архангельске

Памятник физику, изобретателю передачи телеизображения Б. Розингу открыли в Архангельске. Торжественная церемония состоялась в колледже телекоммуникаций его имени - филиале Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. профессора М. Бонч-Бруевича.



В мероприятии приняли участие министр связи Архангельской области П. Окладников, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций С. Бачевский, дочь ученого Н. Нельсон, правнук Д. Нельсон. С инициативой установить памятник выступил колледж. Ее поддержали комиссия по топонимике, депутаты Архангельской гордумы.



Памятник - это вклад Санкт-Петербургского госуниверситета в сохранение памяти о достижениях ученых. Он послужит укреплению приоритета российской науки в развитии ТВ.



Справка. Розинг родился в Петербурге. В 1907 г. изобрел электронный метод воспроизведения изображения. Он создал 120 схем, систем телеустройств. В 1931 г. Розинга арестовали по "делу академиков", сослали на 3 года в Лименду, откуда перевели в Архангельск. Здесь он преподавал на кафедре физики лесотехнического института.

