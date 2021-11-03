Проректор ВоГУ объяснил, какую прибавку получат студенты за прививку

Вологодская область >> Образование >> 03.11.2021

Вологодский госуниверситет до конца месяца продлил срок подачи заявлений на получение материальной помощи за вакцинацию студентов Университетского колледжа. Студенты 18+ получат по 1 тыс. руб. при наличии сертификата о вакцинации от ковида. Об этом рассказал ректор вуза В. Приятелев.

В нерабочие дни все пункты вакцинации работают, поэтому есть, где сделать прививку. Дополнительно студенты также могут обратиться в здравпункты университета на ул. Ленина,15 и ул. Мальцева, 2 в 9:00 - 14:00 только в будни.

Практика поощрять студентов за вакцинацию действует не только в Вологде. Был изучен опыт коллег из других вузов, которые выплачивали матпомощь привитым студентам, и этот денежный стимул работал, молодые люди активно прививались. Молодежь трудно заставить вакцинироваться, поэтому матпоощрение – единственный способ что-то изменить. Выплачивать деньги будут 1-2 раза в неделю, по мере появления новых заявлений на выплату. До нерабочих дней в вузе на дистанционное обучение ушли 8 групп.





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