В Коми не планируется массовый перевод школ на дистантанционку

Республика Коми >> Образование >> 04.11.2021

Перевод всех обучающихся на дистанционные уроки в общеобразовательных организациях Коми не планируют.

Образовательный процесс в республике начался в традиционном режиме, но в первой четверти были единичные случаи карантинных мероприятий, но только по постановлению Роспотребнадзора и в отдельных школах и классах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В классах/школах во время карантина обучение организовали с применением дистанционных технологий.

Сейчас вопрос массового перевода на онлайн обучение Минобрнауки Коми не рассматривает. Целенаправленная подготовка к переходу на дистанционное обучение также не проводится.

Анкетирование школьников, их родителей или законных представителей, могут проводить только по инициативе муниципальных органов образования. Не было поручения о проведении анкетирования Министерством.

Что касается продления осенних каникул после 7 ноября, то пока этот вариант также не рассматривается, несмотря на то, что в некоторых регионах собираются это сделать.

 





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