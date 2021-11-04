В Коми не планируется массовый перевод школ на дистантанционку

Перевод всех обучающихся на дистанционные уроки в общеобразовательных организациях Коми не планируют.



Образовательный процесс в республике начался в традиционном режиме, но в первой четверти были единичные случаи карантинных мероприятий, но только по постановлению Роспотребнадзора и в отдельных школах и классах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В классах/школах во время карантина обучение организовали с применением дистанционных технологий.



Сейчас вопрос массового перевода на онлайн обучение Минобрнауки Коми не рассматривает. Целенаправленная подготовка к переходу на дистанционное обучение также не проводится.



Анкетирование школьников, их родителей или законных представителей, могут проводить только по инициативе муниципальных органов образования. Не было поручения о проведении анкетирования Министерством.



Что касается продления осенних каникул после 7 ноября, то пока этот вариант также не рассматривается, несмотря на то, что в некоторых регионах собираются это сделать.



