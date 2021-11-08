В Архангельске эксперт-криминалист исследует почерк Михаила Ломоносова

Архангельская область >> Образование >> 08.11.2021

Почерковедческая экспертиза - один из элементов Ломоносовской декады, которую краеведческий музей Архангельска планирует провести по случаю 310-летия ученого 10-21 ноября.

Занятие на тему почерка М. Ломоносова с точки зрения криминалистов, откроет эту декаду. Благодаря спектроскопу и микроскопу эксперт-криминалист УМВД АО проведет экспертизу почерка М. Ломоносова, а также чернил, бумаги 18 века. Участникам занятия предложат скопировать почерк ученого. Почерковедческие занятия состоятся 10, 12, 16, 18 ноября для всех желающих.

В рамках декады пройдет авторская экскурсия А. Жданова «Мое открытие Ломоносова», посвященная истории создания портрета ученого. Раскрыть эту тему помогут старинные очерки по геологии, литературоведению, карты и рассказ об эволюции портрета 18 века на Руси (от эпохи парсуны до барокко и классицизма) и «Бранденбургские концерты» И.-С. Баха. Экскурсии пройдут в 17:00 11, 17 ноября, в 16:00 14, 21 ноября.

Для школьных групп организуют экскурсию «Феномен Ломоносова», музейно-образовательные уроки «Наука о слоях земных», «Волшебное стекло».





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