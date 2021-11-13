В 14 детских садах Череповца заменят деревянные окна

В 2021 г. 756 стеклопакетов установят в садиках города металлургов, о чем сообщил мэр В. Германов.



Все старые окна заменят в 14 детских садах – № 6, 3, 12, 59, 16 (на ул. Ломоносова и ул. Ленина), 72, 62, 78, 90, 83, 118, 126 и 122.

Это не первая замена окон в садах. Последние несколько лет их меняли, но, в основном, на средства родителей. В группах были инициативные папа или мама, которые собирали деньги, искали подрядчика. Только так помещения можно было избавить от сквозняков, а детей от постоянных простуд.



На Градсовете губернатор Вологодской области О. Кувшинников решил выделить Череповцу деньги на масштабный ремонт образовательных учреждений, на замену окон в детсадах, школах.



За текущий год в детских садах и школах заменим 2300 деревянных рам. В дошкольных учреждениях 10,5 тыс. окон, но все сразу заменить не получится. В список первых попали заведения, где не меняли рамы со времени строительства здания. Они больше всех нуждаются в утеплении. В ближайшие годы стеклопакеты появятся во всех учреждениях.

