В 14 детских садах Череповца заменят деревянные окна

Вологодская область >> Образование >> 13.11.2021

В 2021 г. 756 стеклопакетов установят в садиках города металлургов, о чем сообщил мэр В. Германов.

Все старые окна заменят в 14 детских садах – № 6, 3, 12, 59, 16 (на ул. Ломоносова и ул. Ленина), 72, 62, 78, 90, 83, 118, 126 и 122.
Это не первая замена окон в садах. Последние несколько лет их меняли, но, в основном, на средства родителей. В группах были инициативные папа или мама, которые собирали деньги, искали подрядчика. Только так помещения можно было избавить от сквозняков, а детей от постоянных простуд.

На Градсовете губернатор Вологодской области О. Кувшинников решил выделить Череповцу деньги на масштабный ремонт образовательных учреждений, на замену окон в детсадах, школах.

За текущий год в детских садах и школах заменим 2300 деревянных рам. В дошкольных учреждениях 10,5 тыс. окон, но все сразу заменить не получится. В список первых попали заведения, где не меняли рамы со времени строительства здания. Они больше всех нуждаются в утеплении. В ближайшие годы стеклопакеты появятся во всех учреждениях.





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