Череповецким школьникам будут выдавать десерт на обед
Ученики младших классов будут получать в дополнение к обеду десерты. Такая «сладкая» акция проходит до конца месяца. В десерт входит сок или фруктовое пюре или батончики злаковые с ягодами «Здоровый перекус».
Решение принято властями Череповца, поскольку зимой детям нужны дополнительные витамины. А еще декабрь — время праздников, подарков, сладостей. Дети ждут их с вожделением, и мысль о том, что в коле дадут что-то сладкое, поднимает настроение всем.
Обеды для учеников младших классов бесплатные. С сентября составлено новое меню для школ Череповца. Теперь на обед дают щи, кашу, куриные наггетсы, макароны, филе минтая, ризотто с овощами и курицей. Мясо используют самое дешевое и диетическое – куриное, а наличие в меню наггетсов вообще не соответствует понятию «здоровое питание». Овощей и фруктов мало, а он должны быть обязательно. Радует то, что питание стало разнообразным, дети реже отказываются кушать в школьных столовых, как это было раньше.
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