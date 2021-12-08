Прокуратура выявила в 2-х школах Архангельской области нарушения закона при реализации нацпроекта «Образование»

Прокуратура Красноборского района провела проверку выполнения закона в рамках реализации проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» (нацпроект «Образование»).



В Евдскую, Черевковскую школы поставлено современное оборудование – ноутбуки и интерактивные доски, но на момент проверки в одной школе ноутбуки получил только управленческий персонал, а другое оборудование в работе не используется. Эта же ситуация в Черевковской школе. Зачем государство выделяло деньги на дорогое оборудование? Не были обеспечены в полном объеме требования закона к образовательным процессам.



Райпрокурор внес главе администрации Красноборского района представление об устранении нарушения. Представление было удовлетворено, а интерактивные доски, ноутбуки используются школьниками. Только почему директора школ не сделали этого раньше, а ждали прокурорской проверки, чтобы опозориться на всю Архангельскую область? Почему даже в таких моментах нужен контроль государства?

