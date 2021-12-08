Обучение в рамках национального проекта «Демография» прошли более 140 жителей НАО

Профессиональное допобразование получили за счет государства 200 жителей округа, 140 завершили обучение, а 62 еще обучаются.



Обучение проводится по программам профобразования в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».



Прием заявок на обучение в текущем году закончен. В 2021 г. пройти обучение могли работающие, ищущие работу, обратившиеся в службу занятости, безработные. Стать частью программы могли лица 50+, люди предпенсионного возраста и женщины в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет, детьми дошкольного возраста. Всего жители округа в 2021 г. подали 400 заявок.



Обучение проходит ежегодно бесплатно в вузах. Гражданам предлагают получить профессиональное, дополнительное профобразование на базе 3-х организаций с квалифицированными педагогами, оборудованием (Национальный исследовательский Томский госуниверситете, РАНХ и госслужбы при Президенте РФ, Агентство развития профмастерства).



После обучения граждане получают сертификат о квалификации.



Проект реализуется для содействия занятости и развития знаний, навыков, обеспечивающих профессиональную мобильность на рынке труда.

