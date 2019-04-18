Школьник из Мурманска стал призёром образовательного проекта Другое дело

Мурманский школьник А. Звонов стал призером проекта "Другое дело", который организовало общество "Знание". Он сделал задания, связанные с волонтерством, саморазвитием, и выиграл путевку по России.



Выполняя задания, мальчик получал баллы, а их можно было обменять на призы, среди которых подписки на сервисы, онлайн-кинотеатры и мн. др.



Выполнять задания было интересно и познавательно. "Симулятор работы в лаборатории", "География: расставляем приоритеты" – самые занимательные задания. Некоторые нужно было просто прочитать, а потом ответить на вопросы.



Мурманчанин принимал участие в нескольких направлениях, в том числе "Больше, чем путешествие". Этот проект предоставлял бесплатные путешествия по 12 направлениям. Предлагалось на выбор 250 маршрутов, и в рамках 5-дневной поездки А. Звонов хочет познакомиться с достопримечательностями Петербурга, Карелии. Эти регионы находятся недалеко от Мурманска. Странно, что мальчик не захотел побывать в совершенно не похожих на свои местах.